Рада додатково виділила 650 мільйонів гривень на закупівлю кисневих станцій

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Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 336 народних депутатів.

Згідно до законопроєктом на централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я.

Крім цього законопроєктом передбачається виділення субвенціі з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій у сумі 150 мільйонів гривень

Нагадаємо, що напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що пацієнтам з COVID-19 треба втричі більше кисню, ніж під час минулої хвилі коронавірусу. Якщо темпи госпіталізацій в Києві будуть зростати, то лікарні можуть зіткнутися з його нестачею.