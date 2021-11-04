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04 листопада 2021, 11:41 191

Рада додатково виділила 650 мільйонів гривень на закупівлю кисневих станцій

04 листопада 2021, 11:41 191
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з відкритих джерел
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Верховна Рада додатково виділила 650 мільйонів гривень на закупівлю кисневих станцій

Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 336 народних депутатів.

Згідно до законопроєктом на централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я.

Крім цього законопроєктом передбачається виділення субвенціі з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій у сумі 150 мільйонів гривень

Нагадаємо, що напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що пацієнтам з COVID-19 треба втричі більше кисню, ніж під час минулої хвилі коронавірусу. Якщо темпи госпіталізацій в Києві будуть зростати, то лікарні можуть зіткнутися з його нестачею.

Верховна Рада бюджет кисень депутати

 
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