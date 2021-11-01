Кабміну хочуть заборонити надавати дозвіл на вивезення кисню з України

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Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив під час погоджувальної ради, пише RegioNews посиланням на Еспресо.TV.

"Пропоную колегам по всіх фракціях підписати спільний лист на уряд для того, щоб тимчасово заборонити експорт кисню. Або ввести обмежувальні заходи, тому що зараз між усіма країнами починається боротьба за кисень, як колись за вакцини і маски", — сказав Арахамія.

За його словами, уряд працює з усіма виробниками і має слідкувати, щоб "підприємці не маніпулювали цим питанням".

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що споживання кисню в лікарнях зросло в 10 разів.