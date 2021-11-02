У Франківську медики б'ють на сполох через нестачу кисню у COVID-лікарнях

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В Івано-Франківських лікарнях для пацієнтів з COVID-19 не вистачає медичного кисню

Про це в Івано-Франківську на оперативній нараді повідомив керівник міської клінічної лікарні №1 Тарас Василик, пише RegioNews.

"Учора нам і центральній клінічній лікарні поставили 2 тонни кисню, і цього недостатньо. Яка буде ситуація далі - невідомо", - зазначив Василик.

За його словами, львівський постачальник кисню у жовтні здійснив лише одну поставку для лікарні. Виробник кисню посилається на несправність на підприємстві. З перебоями працює і постачальник з Калуша.

"Зранку ми не знаємо, скільки кисню отримаємо", - зазначив своєю чергою директор ЦМКЛ Тарас Масляк.

Він додав, що учора на добу лікарня отримала 1900 літрів кисню за потреби 2500 літрів на день. Хворих доводиться переводити на кисневі концентратори.

Також проблемним залишається питання забезпечення харчуванням тих пацієнтів, для яких розгорнули додаткові ліжко-місця. У ЦМКЛ для цього задіяли 5 відділень, одне з яких розгорнули в пологовому будинку. МКЛ №1 теж розгорнула додаткових 57 ліжок. Медики стверджують, що цих хворих потрібно забезпечити харчуванням та пранням, на що необхідні кошти, але вони не передбачені за контрактом з НСЗУ.