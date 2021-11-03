Кличко б'є на сполох через можливу нестачу кисню у столичних COVID-лікарнях

Фото з відкритих джерел

Пацієнтам з COVID-19 треба втричі більше кисню, ніж під час минулої хвилі коронавірусу. Якщо темпи госпіталізацій в Києві будуть зростати, то лікарні можуть зіткнутися з його нестачею

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

"Сьогодні міські лікарні щодоби використовують від 35 до 45 тонн кисню. За словами лікарів, це майже втричі більше, ніж під час попередньої хвилі вірусу. І це - колосальні обсяги", - зазначив він.

За його словами, туди, де виникають проблеми, одразу направляють додаткові запаси кисню.

"Кисень в місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його поставку. Втім, у разі стрімкого збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, - а сьогодні ліжка з киснем у столиці заповнені майже на 75% - фахівці не виключають, що може виникнути проблема нестачі кисню", - додав Кличко.

Нагадаємо, що 2 листопада у Києві зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих та померлих від COVID-19.