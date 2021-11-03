13:28  03 листопада
Верховна Рада відправила у відставку міністра екології Абрамовського
08:09  03 листопада
ЦВК обробила 100% протоколів на довиборах на Черкащині
08:24  03 листопада
На Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму "тиші", загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2021, 14:57 467

Кличко б'є на сполох через можливу нестачу кисню у столичних COVID-лікарнях

03 листопада 2021, 14:57 467
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Пацієнтам з COVID-19 треба втричі більше кисню, ніж під час минулої хвилі коронавірусу. Якщо темпи госпіталізацій в Києві будуть зростати, то лікарні можуть зіткнутися з його нестачею

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

"Сьогодні міські лікарні щодоби використовують від 35 до 45 тонн кисню. За словами лікарів, це майже втричі більше, ніж під час попередньої хвилі вірусу. І це - колосальні обсяги", - зазначив він.

За його словами, туди, де виникають проблеми, одразу направляють додаткові запаси кисню.

"Кисень в місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його поставку. Втім, у разі стрімкого збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, - а сьогодні ліжка з киснем у столиці заповнені майже на 75% - фахівці не виключають, що може виникнути проблема нестачі кисню", - додав Кличко.

Нагадаємо, що 2 листопада у Києві зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих та померлих від COVID-19.

коронавірус Кличко Віталій кисень

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua