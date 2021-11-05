Ночной инцидент в Николаеве: группа неизвестных ворвалась в инфекционную больницу и требовала кислорода

Фото Facebook С.Фёдоровой

Группа незнакомых людей с угрозами ворвалась сегодня ночью в Николаевскую областную инфекционную больницу с требованием отдать кислород

Об этом на своей странице Facebook сообщила главный врач больницы Светлана Федорова, передает RegioNews.

В 00:15 ночи ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы. Взломали шлагбаум, начали выбивать дверь в приемную прихожую. С угрозами набросились на персонал, с требованием "кислород!!!"- сообщила Федорова.

По словам главврача больницы, дежурные сразу же вызвали полицию. Федорова добавила, что следом въехала еще одна машина (по типу "частной скорой"), без опознавательных знаков, в которой находилась "крайне тяжелая больная", в агональном состоянии, с сатурацией 35. Не было кислорода, не было условий транспортировки пациентки. Федорова добавляет, что в таком состоянии транспортировать пациентов нельзя.

Оказалось, что пациентка поступила в Новобугскую ЦРБ 03.11.21 года, и при полном отсутствии кислорода, персонала, который умеет оказывать помощь, реанимации и т.д. ее родственники не стали ждать, пока она умрет без помощи, и начали действовать вот таким путем, - написала врач.

Главврач добавляет, что каждый день с раннего утра под кабинетом стоят родственники, которые сообщают о том, что в другие больницы не принимают без "своего" кислорода.

Федорова отметила, что самостоятельно нашла производителя и спонсоров, которые оплатят доставку кислорода на 20 тонн.

От властей требовалось дать бюрократическую отмашку на отправку машины. За три дня - ничего!!! Им некогда. Они боятся взять на себя ответственность, без указания сверху (а туда же рапортуют, что все отлично!)- никаких действий. Можно было три дня назад всю область обеспечить жидким кислородом. Не захотели - черт с вами, я привезу для нужд своей больницы 5 тонн (уже везу), в обход вашей долбаной бюрократии. Ау, полиция, я буду в обход всего спасать больных - сразу начинайте заводить уголовные дела! - добавила врач.

Как сообщалось, Кличко бьет тревогу из-за возможной нехватки кислорода в столичных COVID-больницах.

Также Кабмину хотят запретить предоставлять разрешение на вывоз кислорода из Украины.

Ранее министр Ляшко констатировал, что потребление кислорода в больницах выросло в 10 раз.