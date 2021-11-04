У Чернівцях ПЛР-тести підробляв студент-іноземець

Фото Нацполіції

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає RegioNews.

Підроблені довідки зловмисник збував серед своїх знайомих студентів-іноземців. Поліцейські з’ясували: навчаючись на третьому курсі одного з буковинських вишів, іноземець налагодив незаконну схему заробітку з продажу підроблених документів.

Порушник виготовляв на ноутбуці довідки з негативними результатами тесту ПЛР, вносячи туди всі необхідні реквізити своїх "клієнтів".

Фальшиві документи він продавав по 500 гривень. Щоб приховати свою протиправну діяльність, зловмисник збував підроблені документи виключно співвітчизникам, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні, яке винаймає зловмисник у Чернівцях.

Зокрема, вилучили: 3 ноутбуки; планшет; накопичувачі інформації; мобільні телефони; довідку з результатами тесту ПЛР з ознаками підробки; чорнові записи та інші речові докази. Усе вилучене поліцейські направлять на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Наразі співробітники поліції під процесуальним керівництвом прокуратури проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини протиправних дій студента-іноземця, його можливих спільників і замовників підроблених довідок. Нагадуємо: за використання підроблених документів чинним законодавством також передбачена відповідальність – до 2 років обмеження волі.

Як повідомлялося, вчора Нацполіція викрила схему підробки COVID-сертифікатів на мільйони гривень на території Львівської та Запорізької областей.