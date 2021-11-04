12:22  04 листопада
Кличко пояснив, коли діти повернуться до очного навчання у Києві
09:29  04 листопада
У "жовтій" зоні карантину стало на одну область більше - МОЗ
17:28  04 листопада
На Донбасі окупанти знову обстріляли бійців ООС з забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2021, 16:09 4

У Чернівцях ПЛР-тести підробляв студент-іноземець

04 листопада 2021, 16:09 4
Читайте также на русском языке
Фото Нацполіції
Читайте также
на русском языке

23-річний громадянин іноземної держави виготовляв фальшиві результати тестів ПЛР для безперешкодного перетину державного кордону

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає RegioNews.

Підроблені довідки зловмисник збував серед своїх знайомих студентів-іноземців. Поліцейські з’ясували: навчаючись на третьому курсі одного з буковинських вишів, іноземець налагодив незаконну схему заробітку з продажу підроблених документів.

Порушник виготовляв на ноутбуці довідки з негативними результатами тесту ПЛР, вносячи туди всі необхідні реквізити своїх "клієнтів".

Фальшиві документи він продавав по 500 гривень. Щоб приховати свою протиправну діяльність, зловмисник збував підроблені документи виключно співвітчизникам, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні, яке винаймає зловмисник у Чернівцях.

Зокрема, вилучили: 3 ноутбуки; планшет; накопичувачі інформації; мобільні телефони; довідку з результатами тесту ПЛР з ознаками підробки; чорнові записи та інші речові докази. Усе вилучене поліцейські направлять на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Наразі співробітники поліції під процесуальним керівництвом прокуратури проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини протиправних дій студента-іноземця, його можливих спільників і замовників підроблених довідок. Нагадуємо: за використання підроблених документів чинним законодавством також передбачена відповідальність – до 2 років обмеження волі.

Як повідомлялося, вчора Нацполіція викрила схему підробки COVID-сертифікатів на мільйони гривень на території Львівської та Запорізької областей.

Раніше, у вересні на Буковині викрили організовану групу, яка займалася підробкою COVID-документів.

Чернівці поліція фейк студент підробка ПЛР-тест

У "Борисполі" прикордонники виявили фейкові COVID-сертифікати у п’яти українців
04 листопада 2021, 14:34
Кіберполіція викрила шахраїв, які ошукували людей, перебуваючи під вартою
04 листопада 2021, 13:49
У Харкові викрили 17-річного хлопця на підробці "Дії"
03 листопада 2021, 15:01
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram