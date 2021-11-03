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03 листопада 2021, 12:49 32

Нацполіція викрила схему підробки COVID-сертифікатів на мільйони гривень

03 листопада 2021, 12:49 32
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Фото: з відкритих джерел
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На території Львівської та Запорізької областей викрили групу осіб, які виготовляли та збували підроблені COVID-сертифікати та негативні результати ПЛР-тестів. На такому "бізнесі" ділки заробляли понад 3 мільйони гривень щомісяця

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру МВС.

Зазначається, що один "міжнародний сертифікат" коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест - 600 грн. Підроблені документи ділки відправляли "клієнтам" через пошту, а гроші отримували на власні банківські картки.

"Під час слідства правоохоронці встановили, що учасники угрупування щомісяця виготовляли близько тисячі сертифікатів про вакцинацію та майже дві тисячі негативних ПЛР-тестів. Така протиправна діяльність приносила їм дохід на суму понад 3 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів у м. Львів. Слідчі та оперативники виявили та вилучили підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, бланки негативних ПЛР-тестів, чорнову бухгалтерію.

Крім того, вилучені інші підроблені документи: запрошення на роботу за кордоном та довідки для державних органів влади. Також поліцейські вилучили поліграфічне обладнання, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів.

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