На Буковині викрили організовану групу, яка займалася підробкою COVID-документів

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На Буковині викрили організовану групу, яка налагодила протиправний механізм виготовлення і збуту підроблених документів, необхідних для безперешкодного перетину кордону в умовах COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Організували "бізнес" троє чернівчан навесні цього року. Для роботи вони орендували офіс, "клієнтів" шукали через перевізників.

Ділки підробляли довідки щодо відсутності коронавірусної інфекції SARS-CoV-2; свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка і навіть договори з іноземними роботодавцями", - розповіли оперативники.

Для іноземців вони також мали набір "послуг": виготовляли результати ПЛР-тестів, начебто зроблених за кордоном, страхові поліси. Усе робилося у стислі терміни й без відвідин медичних закладів.

За даними слідства, вартість "послуг" становила від 200 грн за підроблену довідку про результати ПЛР-тесту до 3 тис. грн за повний пакет документів, необхідних для виїзду українського громадянина за кордон.

Така протиправна діяльність приносила до пів мільйона гривень чистого доходу на місяць.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Нагадаємо, нещодавно на Волині поліцейські затримали чоловіка, який продавав фейкові довідки про COVID-19.