В Черновцах ПЦР-тесты подделывал студент-иностранец

Фото Нацполиции

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, передает RegioNews.

Поддельные справки злоумышленник сбывал среди своих знакомых студентов-иностранцев. Полицейские выяснили: учась на третьем курсе одного из буковинских вузов, иностранец наладил незаконную схему заработка по продаже поддельных документов.

Нарушитель изготавливал на ноутбуке справки с отрицательными результатами теста ПЦР, внося туда все необходимые реквизиты своих "клиентов".

Фальшивые документы он продавал по 500 гривен. Чтобы скрыть свою противоправную деятельность, злоумышленник сбывал поддельные документы исключительно соотечественникам, - говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированный обыск в помещении, которое снимает злоумышленник в Черновцах.

В частности, изъяли: 3 ноутбука; планшет; накопители информации; мобильные телефоны; справку с результатами теста ПЦР с признаками подделки; черновые записи и другие вещественные доказательства. Все изъятое полицейские направят на исследование в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Сейчас сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры проводят досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам статьи 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправных действий студента-иностранца, его возможных сообщников и заказчиков поддельных справок. Напоминаем: за использование поддельных документов действующим законодательством также предусмотрена ответственность - до 2 лет ограничения свободы.

Как сообщалось, вчера Нацполиция разоблачила схему подделки COVID-сертификатов на миллионы гривен на территории Львовской и Запорожской областей.