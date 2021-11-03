У Харкові викрили 17-річного хлопця на підробці "Дії"

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Кіберполіція викрила 17-річного юнака, який на віддаленому сервері створив сайт, який із браузера мобільного телефону виглядав як оригінальний застосунок "Дія"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

На телеграм-бот і канал юнака, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб. Підписка коштувала 200 гривень. Також за 200 гривень користувачі мали можливість згенерувати фейковий паспорт громадянина України, 300 гривень коштував фіктивний COVID-сертифікат, 100 гривень - посвідчення водія.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели обшук. Вилучено жорсткий диск, смартфони та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати фігуранту - до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг. Фігурант створив програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку "Дія". Протиправну діяльність 21-річного чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції та у співпраці з представниками Мінцифри.

Як повідомлялося, для підробки COVID-сертифікатів шахраї створили фейкову копію програми "Дія". Кожен громадянин може самостійно перевірити дійсність цифрового документа у "Дії” - у застосунку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача.