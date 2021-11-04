Кіберполіція викрила шахраїв, які ошукували людей, перебуваючи під вартою

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Співробітники Кіберполіції викрили угруповання в'язнів однієї з колоній, які займалися шахрайством у мережі інтернет. Вони створювали фейкові оголошення про надання послуг чи продаж товарів, брали передплату та "зникали"

Як передає RegioNews, про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Організували протиправну діяльність четверо осіб, які відбували покарання у виправній колонії.

"Фігуранти розміщували оголошення у соціальній мережі про надання різних послуг, зокрема щодо працевлаштування за кордоном, сприяння у виготовленні документів, а також продажу товарів. Головною умовою була передплата, однак після отримання грошей вони видаляли оголошення та припиняли спілкування з клієнтами", - повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, в середньому сума передплати була близько 5 000 гривень. Від шахрайських схем постраждали мешканці різних регіонів України. Загальна сума збитків встановлюється.

За скоєне фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше під Львовом шахраї майнили біткоіни за рахунок комунальників. Незаконний майнінг організували двоє жителів Львівської області. Вони пропонували послуги зі встановлення та обслуговування майнінг-ферм для клієнтів, яких підшуковували через особисті зв'язки.