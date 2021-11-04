В Киеве горит мастерская по росписи икон в Киево-Печерской лавре
Спасатели ликвидируют возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры
Об этом сообщает главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций в г. Киеве, передает RegioNews.
В 13:45 в Печерском районе по ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где находится мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется), - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.
Спасатели добавляют, что в результате пожара пострадал 1 человек, который передан в скорую медицинскую помощь. Разведка продолжается.
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