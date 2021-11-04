Кличко пояснив, коли діти повернуться до очного навчання у Києві

Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що діти повернуться до навчальних закладів, коли знизяться показники захворюваності на COVID-19 та покращиться епідемічна ситуація

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Учні повернуться в школи після поліпшення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це станеться невдовзі. Важливо сьогодні – втримати ситуацію. Бо йдеться про здоров’я і життя людей!" – наголосив Кличко.

За його словами, в цю хвилю COVID-19 багато дітей хворіють важко. А також є летальні випадки серед дітей.

Тільки цього тижня в Києві - від 40 до понад 60 летальних випадків щодоби. За минулу добу, наприклад, - 41 смерть. У тому числі - помер восьмирічний хлопчик. Понад пів тисячі госпіталізованих щодоби в місті. Більшість із них - в тяжкому стані.

Нагадаємо, 1 листопада Київ офіційно перейшов до "червоної" зони адаптивного карантину. У місті введено максимальні обмеження для осіб без COVID-сертифікату або ПЛР-тесту.