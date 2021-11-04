У центрі Києва вночі горів ресторан

Фото: ДСНС

В ніч на 4 листопада у центрі Києва сталася масштабна пожежа у ресторані, що знаходиться на проспекті Перемоги

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС України у м.Києві.

Як виявилося, загоряння сталося на покрівлі площею 150 кв. м в 1-поверховому закладі громадського харчування з розповсюдженням вогню на внутрішні приміщення. Рятувальники відразу ж приступили до гасіння вогню. Зазначається, що мова йде про ресторан "Mamamia", розташований за адресою проспект Перемоги, 9б.

В нічний час в закладі громадського харчування нікого не було, тож загрози для людей не було. Жертв та постраждалих немає.

О 00:47 пожежу було локалізовано, а о 02:50 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі знищено приміщення кухні, холодильники та кухонне обладнання, а також розібрано 200 кв. м стелі будівлі.Причина загоряння наразі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві через пожежу в багатоповерхівці в Святошинському районі загинули дві особи.