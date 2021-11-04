Київська міськрада перейменувала 12 вулиць

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика страны".

Повідомляється, що багато перейменувань - в межах декомунізації.

Серед перейменованих вулиць такі:

1. Вулицю Миколи Кузнєцова у вулицю Олеся Бабія (на честь українського письменника);

2. Вулицю Костюка у вулицю професора Ейхельмана (вченого-правознавця);

3. Вулицю Павленка у вулицю Христини Сушко (поручителя Армії УНР);

4. Провулок Павленка в провулок Мовчуновський.

5. Вулицю Народного ополчення у вулицю Святослава Хороброго (київського князя);

6. Вулицю Молодогвардійську у вулицю Володимира Сікевича (генерал-хорунжий Армії УНР);

7. Вулицю Московську (в селищі Жуляни) у вулицю Григорія Гуляницького (учасник міжусобних воєн часів руїни в другій половині 17 століття).

"Також у Києві з'явився сквер імені Василя Сліпака на честь українського співака, добровольця, який загинув на Донбасі у 2016 році (розташований на розі Андріївського узвозу та вул.Боричів ТВК у Подільському районі)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні суд визнав законним перейменування проспекту Бандери у Києві.