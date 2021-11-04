Київська міськрада перейменувала 12 вулиць
Київська міськрада 4 листопада під час засідання перейменувала 12 вулиць
Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика страны".
Повідомляється, що багато перейменувань - в межах декомунізації.
Серед перейменованих вулиць такі:
1. Вулицю Миколи Кузнєцова у вулицю Олеся Бабія (на честь українського письменника);
2. Вулицю Костюка у вулицю професора Ейхельмана (вченого-правознавця);
3. Вулицю Павленка у вулицю Христини Сушко (поручителя Армії УНР);
4. Провулок Павленка в провулок Мовчуновський.
5. Вулицю Народного ополчення у вулицю Святослава Хороброго (київського князя);
6. Вулицю Молодогвардійську у вулицю Володимира Сікевича (генерал-хорунжий Армії УНР);
7. Вулицю Московську (в селищі Жуляни) у вулицю Григорія Гуляницького (учасник міжусобних воєн часів руїни в другій половині 17 століття).
"Також у Києві з'явився сквер імені Василя Сліпака на честь українського співака, добровольця, який загинув на Донбасі у 2016 році (розташований на розі Андріївського узвозу та вул.Боричів ТВК у Подільському районі)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у квітні суд визнав законним перейменування проспекту Бандери у Києві.