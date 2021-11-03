У Закарпатській області кількість хворих на поліомієліт дітей зросла до п'яти
На Закарпатті зафіксовано два осередки спалахів поліомієліту
Про це повідомила головний епідеміолог Закарпатської області Вікторія Тимчик, передає RegioNews з посиланням на BBC News.
Йдеться про два різних осередки, де виявили вірус поліомієліту. Причому один з них пов'язаний з недавнім спалахом інфекції в Рівненській області.
За словами медика, крім виявленого випадку поліомієліту у 12-річної школярки, інфекцію діагностували ще у чотирьох дітей. Вони мали контакти з інфікованою дитиною з Рівненської області, у якої підтвердили поліовірус II типу.
Усі п’ятеро інфікованих дітей не були вакциновані від поліомієліту.
Як повідомлялося, у Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт.
29 жовтня в Закарпатській області виявили вірус поліомієліту.