13:28  03 листопада
Верховна Рада відправила у відставку міністра екології Абрамовського
08:09  03 листопада
ЦВК обробила 100% протоколів на довиборах на Черкащині
17:35  03 листопада
На Донбасі російські окупанти обстріляли наших військових з гранатометів, втрат серед бійців ООС немає
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2021, 19:03 27

У Закарпатській області кількість хворих на поліомієліт дітей зросла до п'яти

03 листопада 2021, 19:03 27
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті зафіксовано два осередки спалахів поліомієліту

Про це повідомила головний епідеміолог Закарпатської області Вікторія Тимчик, передає RegioNews з посиланням на BBC News.

Йдеться про два різних осередки, де виявили вірус поліомієліту. Причому один з них пов'язаний з недавнім спалахом інфекції в Рівненській області.

За словами медика, крім виявленого випадку поліомієліту у 12-річної школярки, інфекцію діагностували ще у чотирьох дітей. Вони мали контакти з інфікованою дитиною з Рівненської області, у якої підтвердили поліовірус II типу.

Усі п’ятеро інфікованих дітей не були вакциновані від поліомієліту.

Як повідомлялося, у Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт.

29 жовтня в Закарпатській області виявили вірус поліомієліту.

Раніше на Рівненщині у сім'ї хлопчика з поліомієлітом вірус виявили ще у шістьох дітей.

Тепер у МОЗ констатують, що в Україні існує загроза поширення поліомієліту.

поліомієліт інфекції Закарпаття діти захворювання

На Сумщині через конфлікт з однолітком 11-річний хлопчик отримав ножове поранення
03 листопада 2021, 13:19
У Житомирі до очного навчання після канікул готові лише три школи
03 листопада 2021, 11:59
На Кіровоградщині виявили 58 носіїв стафілококу серед працівників харчоблоків у 52 закладах освіти
30 жовтня 2021, 18:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua