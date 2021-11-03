В Закарпатской области количество больных полиомиелитом детей возросло до пяти

Фото из открытых источников

На Закарпатье зафиксировано два очага вспышек полиомиелита

Об этом сообщила главный эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик, передает RegioNews со ссылкой на BBC News.

Речь идет о двух разных очагах, где обнаружили вирус полиомиелита. Причем один из них связан с недавней вспышкой инфекции в Ровенской области.

По словам медика, кроме выявленного случая полиомиелита у 12-летней школьницы, инфекцию диагностировали еще у четырех детей. Они имели контакты с инфицированным ребенком из Ровенской области, у которого подтвердили полиовирус II типа.

Все пятеро инфицированных детей не были вакцинированы от полиомиелита.

Как сообщалось, в Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит.

29 октября в Закарпатской области обнаружили вирус полиомиелита.

Раньше на Ровенщине в семье мальчика с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шестерых детей.

Теперь в Минздрав констатируют, что в Украине существует угроза распространения полиомиелита.