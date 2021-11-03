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03 ноября 2021, 19:03 51

В Закарпатской области количество больных полиомиелитом детей возросло до пяти

03 ноября 2021, 19:03 51
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Фото из открытых источников
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На Закарпатье зафиксировано два очага вспышек полиомиелита

Об этом сообщила главный эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик, передает RegioNews со ссылкой на BBC News.

Речь идет о двух разных очагах, где обнаружили вирус полиомиелита. Причем один из них связан с недавней вспышкой инфекции в Ровенской области.

По словам медика, кроме выявленного случая полиомиелита у 12-летней школьницы, инфекцию диагностировали еще у четырех детей. Они имели контакты с инфицированным ребенком из Ровенской области, у которого подтвердили полиовирус II типа.

Все пятеро инфицированных детей не были вакцинированы от полиомиелита.

Как сообщалось, в Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит.

29 октября в Закарпатской области обнаружили вирус полиомиелита.

Раньше на Ровенщине в семье мальчика с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шестерых детей.

Теперь в Минздрав констатируют, что в Украине существует угроза распространения полиомиелита.

полиомиелит инфекции Закарпатье дети заболевание

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