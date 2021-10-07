На Рівненщині у сім'ї хлопчика з поліомієлітом вірус виявили ще у шістьох дітей

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У Рівненській області маленький хлопчик, в якого напередодні підтвердили поліомієліт, зараз вже не стає на ноги

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що малюку рік і чотири місяці, він виховується в родині, де десятеро дітей. Коли він потрапив до лікарні, ноги вже були слабкі. Згодом діагноз підтвердили.

Дитина не була вакцинована від цієї хвороби, оскільки батьки свідомо відмовлялися від обов’язкових щеплень з релігійних міркувань. Під час обстеження родини, фахівці виявили вірус ще у шістьох дітей, але парезу кінцівок в них немає.

Наразі фахівці проводять епідрозслідування, адже поліомієліт - вірусна інфекція. Його можуть підхопити як невакциновані діти, так і дорослі - найчастіше через брудні руки, їжу та воду. Хвороба здатна уражати центральну нервову систему і призводити до паралічу. Ці процеси попри лікування, незворотні.

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