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26 жовтня 2021, 21:06 92

В Україні існує загроза поширення поліомієліту – МОЗ

26 жовтня 2021, 21:06 92
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Фото з відкритих джерел
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Підтверджений випадок поліомієліту у 1,5 річної дитини з Рівненської області спричинив загрозу поширення поліовірусу в Україні

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я під час брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Українську правду.Життя.

На спільному брифінгу МОЗ з Центром громадського здоров’я, ЮНІСЕФ, Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Центром з контролю та профілактики захворювань США (CDC) зазначалося, що ризик захворіти на поліомієліт з’явився в усіх областях, особливо для нещеплених дітей віком до 5 років.

Учасники брифінгу закликали батьків вакцинувати дітей проти поліомієліту, щоб уникнути його поширення.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують проти поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 14 років.

Якщо ви відмовилися від щеплень або пропустили їх з якихось причин, зверніться до сімейного лікаря чи педіатра і надолужте це, – йдеться у повідомленні.

Щеплення безоплатні і всі регіони забезпечені якісними вакцинами у достатній кількості, нагадують в установі.

У МОЗ також назвали симптоми, які можуть свідчити про зараження поліомієлітом: діарея; нудота; блювання; головний біль; біль у животі й горлі; лихоманка; кволість у руках чи ногах.

Якщо у вашої дитини виникли такі симптоми, потрібно негайно звернутися за допомогою до сімейного лікаря або іншого медичного працівника, – наголошують у МОЗ.

Як повідомлялося, в Україні підтвердили випадок поліомієліту у дитини: її батьки - антивакцинатори.

Згодом на Рівненщині у сім'ї хлопчика з поліомієлітом вірус виявили ще у шістьох дітей.

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