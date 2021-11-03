На Сумщині через конфлікт з однолітком 11-річний хлопчик отримав ножове поранення

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У Сумській області у дворі будинку між двома однолітками стався конфлікт, який переріс у бійку. В результаті один із хлопчиків витягнув ніж та поранив ним іншого

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Сумської області.

Так, до поліції надійшло повідомлення від лікарів "швидкої" про госпіталізацію дитини. Слідчі виїхали на місце події та встановили, що поранення дитина отримала під час бійки з однолітком.

11-річного хлопчика з різаною раною доставили в лікарню. Його життю нічого не загрожує", - розповіли у поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження", у рамках якого встановлюють обставини цієї події.

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