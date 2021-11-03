13:28  03 листопада
Верховна Рада відправила у відставку міністра екології Абрамовського
08:09  03 листопада
ЦВК обробила 100% протоколів на довиборах на Черкащині
08:24  03 листопада
На Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму "тиші", загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2021, 13:19 645

На Сумщині через конфлікт з однолітком 11-річний хлопчик отримав ножове поранення

03 листопада 2021, 13:19 645
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Сумській області у дворі будинку між двома однолітками стався конфлікт, який переріс у бійку. В результаті один із хлопчиків витягнув ніж та поранив ним іншого

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Сумської області.

Так, до поліції надійшло повідомлення від лікарів "швидкої" про госпіталізацію дитини. Слідчі виїхали на місце події та встановили, що поранення дитина отримала під час бійки з однолітком.

11-річного хлопчика з різаною раною доставили в лікарню. Його життю нічого не загрожує", - розповіли у поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження", у рамках якого встановлюють обставини цієї події.

Раніше повідомлялось про те, що на Київщині син зарізав батька шістьма ударами ножа.

злочин зброя розслідування конфлікт діти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua