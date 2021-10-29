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29 жовтня 2021, 14:59 13

В Закарпатській області виявили вірус поліомієліту

29 жовтня 2021, 14:59 13
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Фото з відкритих джерел
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У Закарпатській області виявили вірус, який викликає поліомієліт

Як заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу, його виявили в рамках епідеміологічного розслідування випадку поліомієліту в Рівненській області, пише RegioNews.

"Було проведено епідеміологічне розслідування цього випадку, визначено коло контактних осіб, взято на дослідження проби води та ґрунту. Окрема група працювала і в Закарпатській області. Там також підтвердили наявність поліовірусу", - заявив він.

За словами Кузіна, виявлені на Закарпатті зразки знаходяться в референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Гельсінкі.

"Від результатів епідрозслідування залежить, які заходи вживе держава, а поки ми чекаємо на результати, під загрозою всі не вакциновані діти країни до 5 років", - підкреслив головний санлікар.

При цьому він додав, що єдиний захист від поліомієліту - вакцинація.

Нагадаємо, у жовтні вперше за багато років в Україні підтвердили випадок поліомієліту у дитини. Тоді ж у МОЗ заявили, що в Україні існує загроза поширення поліомієліту.

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