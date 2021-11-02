У Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт

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Про це повідомляє портал zaxid.net, передає RegioNews.

Дівчинка перебуває в лікарні. Про виявлення у школярки поліомієліту виданню повідомила завідувачка інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Віра Соловйова. За її словами, в результаті зараження інфекцією у дитини розвинувся параліч. Медик уточнила, що крім хворої дівчинки в сім'ї ще двоє дітей і вони всі не вакциновані.

Соловйова додала, що виявлений у школярки поліомієліт не пов'язаний з нещодавно виявленими чотирма випадками зараження інфекцією в Закарпатській області.

Як повідомялося 29 жовтня, в Закарпатській області виявили вірус поліомієліту.

Тепер у МОЗ констатують, що в Україні існує загроза поширення поліомієліту.