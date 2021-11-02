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02 листопада 2021, 18:56 168

У Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт

02 листопада 2021, 18:56 168
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Фото з відкритих джерел
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На Закарпатті у школярки паралізувало ногу, в дівчинки діагностували поліомієліт

Про це повідомляє портал zaxid.net, передає RegioNews.

Дівчинка перебуває в лікарні. Про виявлення у школярки поліомієліту виданню повідомила завідувачка інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Віра Соловйова. За її словами, в результаті зараження інфекцією у дитини розвинувся параліч. Медик уточнила, що крім хворої дівчинки в сім'ї ще двоє дітей і вони всі не вакциновані.

Соловйова додала, що виявлений у школярки поліомієліт не пов'язаний з нещодавно виявленими чотирма випадками зараження інфекцією в Закарпатській області.

Як повідомялося 29 жовтня, в Закарпатській області виявили вірус поліомієліту.

Раніше на Рівненщині у сім'ї хлопчика з поліомієлітом вірус виявили ще у шістьох дітей.

Тепер у МОЗ констатують, що в Україні існує загроза поширення поліомієліту.

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