Під Чернівецькою ОДА розпочався пікет антивакцинаторів
У Чернівцях під приміщенням ОДА близько сотні людей зібралися на мітинг проти вакцинації від коронавірусу
Про це повідомляє місцеве видання molbuk.ua, передає RegioNews.
Учасники пікету висловили вимогу до місцевої влади щодо недопущення примусової імунізації від Covid-19.
До учасників акції вийшов голова ОДА Сергій Осачук, який закликав людей вакцинуватися.
Натомість присутні тут люди почали вигукувати йому обурення: "Ганьба!"
Як повідомлялося, сьогодні у Києві проходить марш "антивакцинаторів".
Також у МОЗ відреагували на мітинг "антивакцинаторів" у Києві.
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