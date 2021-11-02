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02 листопада 2021, 19:50 42

ОАСК призначив дату засідання з розгляду скарги на обов'язкову вакцинацію

02 листопада 2021, 19:50 42
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Фото з відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо визнання протиправним наказ МОЗ про перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19. Підготовче судове засідання призначено на 25 листопада

Про це повідомляється на сайті суду, передає RegioNews.

ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Дмитра Ламзи до МОЗ про визнання протиправним та нечинним наказу щодо затвердження переліку професій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Підготовче судове засідання — 25 листопада, — йдеться в повідомленні.

ОАСК нагадує, що позивач просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправним та нечинним Наказ Міністерства охорони здоров’я України, датований 4 жовтня 2021 року "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням”.

Як повідомлялося, в ОАСК оскаржують наказ Мінздоров'я про обов'язкову вакцинацію.

Також ОАСК просять скасувати дистанційне навчання у школах, де вакциновано від COVID-19 менше 80% вчителів.

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