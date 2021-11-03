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03 листопада 2021, 11:12 705

У МОЗ відреагували на мітинг "антивакцинаторів" у Києві

03 листопада 2021, 11:12 705
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Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав мітинг "антивакцинаторів", який розпочався зранку 3 листопада у центрі Києва насмішкою над медиками

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на слова міністра під час брифінгу.

За словами міністра, у реанімаціях цей "антивакцинаторський дух" дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють.

"Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися - це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які на жаль, втратили своїх рідних через ковід", - заявив він.

Міністр закликав українців не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватись лише перевіреною інформацією на сторінках Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.

Раніше повідомлялось, що поруч із будівлею Верховної Ради у Києві проходить так званий марш за права, учасники якого виступають проти примусової COVID-вакцинації.

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