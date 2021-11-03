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03 листопада 2021, 11:31 3

У МОЗ заявили, що кожен третій українець має принаймні одну дозу COVID-вакцини

03 листопада 2021, 11:31 3
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Фото з відкритих джерел
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Кожен третій дорослий в Україні вакцинований від коронавірусу принаймні однією дозою, а кожен четвертий пройшов повний курс вакцинації. 

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 3 листопада, пише RegioNews.

"Сьогодні кожен третій дорослий в Україні вже вакцинований принаймні однією дозою. Кожен четвертий дорослий українець пройшов повний курс вакцинації. Україна вийшла на 250 тис. щеплень в середньому за добу впродовж тижня. Очікуємо, що впродовж найближчих двох тижнів попит на вакцинацію другою дозою зросте вдвічі, та маю надію, що попит на першу дозу не зменшиться", - сказав Ляшко.

Він закликав регіони максимально підготуватися до прогнозованого збільшення людей, які хочуть робити щеплення - забезпечити роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням прогнозованого збільшення попиту.

"Організація вакцинального процесу відповідно до рекомендацій МОЗ – це турбота у першу чергу про здоров'я своєї громади, а також це можливість уникнути потрапляння до червоного рівня епідемічної небезпеки", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявляли, що через вакцинацію від COVID-19 ніхто не помер.

вакцинація МОЗ коронавірус

 
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