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02 листопада 2021, 14:19 195

У МОЗ кажуть, що через вакцинацію від COVID-19 ніхто не помер

02 листопада 2021, 14:19 195
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з відкритих джерел
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В Україні частота несприятливих подій після імунізації від коронавірусу становить 0,1%. Жодного летального випадку після COVID-вакцинації в країні не зафіксовано

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр МОЗ

Як пояснила директор департаменту фармаконагляду Державного експертного центру (ДЕЦ) Тетяна Башкатова, лікар зобов'язаний звітувати про надзвичайні події після імунізації, які зафіксовані у пацієнта протягом 30 днів, однак він не повинен самостійно робити висновки щодо їх причин.

Експерт розповіла, що більшість несприятливих подій після імунізації, про які стало відомо ДЕЦ, - це звичні для медиків прояви, а саме:

почервоніння шкіри,

головний біль,

нездужання,

міалгія (болі в м'язах),

підвищення температури тіла тощо.

Разом з тим, в Україні було зареєстровано 14 випадків анафілактичного шоку на близько 17 млн введених доз. У МОЗ пояснюють, що це дуже низька частота.

"Жоден летальний випадок внаслідок вакцинації не зареєстрований...профіль безпеки вакцин від COVID-19 є сприятливим і користь значно перевищує ризик", - резюмували в МОЗ.

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