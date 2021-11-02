У МОЗ кажуть, що через вакцинацію від COVID-19 ніхто не помер
В Україні частота несприятливих подій після імунізації від коронавірусу становить 0,1%. Жодного летального випадку після COVID-вакцинації в країні не зафіксовано
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр МОЗ
Як пояснила директор департаменту фармаконагляду Державного експертного центру (ДЕЦ) Тетяна Башкатова, лікар зобов'язаний звітувати про надзвичайні події після імунізації, які зафіксовані у пацієнта протягом 30 днів, однак він не повинен самостійно робити висновки щодо їх причин.
Експерт розповіла, що більшість несприятливих подій після імунізації, про які стало відомо ДЕЦ, - це звичні для медиків прояви, а саме:
почервоніння шкіри,
головний біль,
нездужання,
міалгія (болі в м'язах),
підвищення температури тіла тощо.
Разом з тим, в Україні було зареєстровано 14 випадків анафілактичного шоку на близько 17 млн введених доз. У МОЗ пояснюють, що це дуже низька частота.
"Жоден летальний випадок внаслідок вакцинації не зареєстрований...профіль безпеки вакцин від COVID-19 є сприятливим і користь значно перевищує ризик", - резюмували в МОЗ.