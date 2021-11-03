У Києві проходить марш "антивакцинаторів"
Поруч із будівлею Верховної Ради у Києві розпочався так званий марш за права, учасники якого виступають проти примусової COVID-вакцинації та обмежень для не щеплених українців
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".
За даними видання, акція розпочалася о 8 годині ранку. До стін парламенту прийшло кілька сотень людей, однак зазначається, що люди продовжують збиратися.
Серед основних вимог мітингарів - скасування карантинних правил, заборона примусової медицини та дотримання прав людей.
Учасники акції заблокували рух в кількох місцях урядового кварталу.
Нагадаємо, раніше у центрі Києва пройшов мітинг перевізників. Страйкарі обурюються розмірами штрафів, які передбачені у разі невиконання карантинних вимог.
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