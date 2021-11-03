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03 листопада 2021, 09:01 252

У Києві проходить марш "антивакцинаторів"

03 листопада 2021, 09:01 252
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Фото: pravda.com.ua
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Поруч із будівлею Верховної Ради у Києві розпочався так званий марш за права, учасники якого виступають проти примусової COVID-вакцинації та обмежень для не щеплених українців

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".

За даними видання, акція розпочалася о 8 годині ранку. До стін парламенту прийшло кілька сотень людей, однак зазначається, що люди продовжують збиратися.

Серед основних вимог мітингарів - скасування карантинних правил, заборона примусової медицини та дотримання прав людей.

Учасники акції заблокували рух в кількох місцях урядового кварталу.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва пройшов мітинг перевізників. Страйкарі обурюються розмірами штрафів, які передбачені у разі невиконання карантинних вимог.

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