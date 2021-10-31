Росія стягує нові війська до кордону України - Washington Post

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Росія накопичує кількість військової техніки та живої сили на кордоні з Україною. Активність Збройних Сил Росії істотно зросла в останні дні

Як передає RegioNews, про це пише Washington Post.

За даними джерел видання, вони бачать незвичайні переміщення техніки та військовослужбовців на західному кордоні Російської Федерації. Це посилило побоювання, що виникли у квітні, коли країни Заходу закликали російську сторону відвести військових від українського кордону.

Видання зазначає, що останнім часом у соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких показані російські військові ешелони та автоколони, що перевозять техніку на південь і захід Росії.

Зокрема, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які базуються в Новосибірську, приєдналися до угруповання біля українських кордонів замість того, щоб повернутися в місце своєї дислокації. Аналогічна ситуація з 1-ю гвардійською танковою армією - з-під Москви її перекинули в бік України.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 30 жовтня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.