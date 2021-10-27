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27 жовтня 2021, 22:02 15

На Луганщині російські окупанти обстріляли Трьохізбенку:пошкоджено будинки мирних жителів

27 жовтня 2021, 22:02 15
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FB Щастинської міської територіальної громади
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На Луганщині російські окупанти обстріляли населений пункт Трьохізбенка. Ніхто з місцевих не постраждав

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Щастинської міської територіальнії громади.

Зазначається, що по населеному пункту було випущено близько 20 снарядів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять приватних будинків. Фахівці ДСНС швидко ліквідували осередки пожежі.

"Також пошкоджено лінію електропередач, наразі ведуться відновлювальні роботи. Жертв серед мирного населення немає", - додає пресслужба.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 1 жовтня, проросійські бойовики з мінометів обстріляли житлові райони Авдіївки. Були пошкоджені будинки мирних жителів.

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