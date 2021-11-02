Стало известно имя погибшего сегодня на Донбассе бойца
Во вторник, 2 ноября, на Донбассе под обстрелом боевиков погиб военный Сергей Елисеев
Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада - Закарпатский легион, передает RegioNews.
Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Защищал родную землю в рядах Вооруженных сил с первых лет войны. Без Сергея одни остались жена и сын,- говорится в сообщении.
Руководство бригады и весь личный состав выразили соболезнования родным погибшего бойца.
Как сообщалось, сегодня на Донбассе российские оккупанты снова убили защитника Украины.
На Донбассе состоялись боевые ученияВсе новости »
31 октября 2021, 19:48Россия стягивает новые войска к границе Украины - Washington Post
31 октября 2021, 13:36На Луганщине российские оккупанты обстреляли Трехизбенку:повреждены дома мирных жителей
27 октября 2021, 22:02
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине