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На Донбассе российские оккупанты вновь убили защитника Украины
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02 ноября 2021, 21:48 30

Стало известно имя погибшего сегодня на Донбассе бойца

02 ноября 2021, 21:48 30
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Во вторник, 2 ноября, на Донбассе под обстрелом боевиков погиб военный Сергей Елисеев

Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада - Закарпатский легион, передает RegioNews.

Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Защищал родную землю в рядах Вооруженных сил с первых лет войны. Без Сергея одни остались жена и сын,- говорится в сообщении.

Руководство бригады и весь личный состав выразили соболезнования родным погибшего бойца.

Как сообщалось, сегодня на Донбассе российские оккупанты снова убили защитника Украины.

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