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На Донбасі російські окупанти знову вбили захисника України
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02 листопада 2021, 17:44 7

На Донбасі російські окупанти знову вбили захисника України

02 листопада 2021, 17:44 7
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з відкритих джерел
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Від початку поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС

По наших позиціях в напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Причепилівки ворожі збройні формування двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що за минулу добу, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

ООС обстріли Донбас агресія

 
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