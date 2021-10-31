На Донбасі відбулися бойові навчання

Фото: прес-центр ООС

Днями у Донецькому прикордонному загоні провели польові заняття з вузькопрофільними спеціалістами бойової спрямованості, зокрема військові вдосконалили навички застосування зенітних установок

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення штабу ООС.

Зазначається, що основною складовою занять були навчальні стрільби. Мета практичних тренувань — удосконалення знань та навичок українських військовослужбовців.

За програмою навчань підрозділи прикордонного загону здійснили марш та розгортання на позиціях в районі виконання завдань.

Прикордонники відпрацювали тактичні епізоди бойового застосування з виконанням вправ стрільб.

Вправлялись прикордонники у стрільбі з протитанкових гранатометів різних систем, зенітних установок та озброєння бойових машин. Крім того, увагу приділили тренуванню з інженерної підготовки та тактичної медицини.

Нагадаємо, у вересні під час навчань на полігоні під Києвом загинув боєць Нацгвардії.