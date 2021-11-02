На Херсонщині мобільний госпіталь вже заповнений наполовину

Фото МОЗ

Розгорнутий на території лікарні Каховки (Херсонська область) мобільний госпіталь для пацієнтів з COVID-19 вже заповнений наполовину

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За кілька днів роботи в госпіталі розмістили понад пів сотні хворих.

Загалом розгорнутий мобільний госпіталь може прийняти 120 пацієнтів з коронавірусом.

Наразі там перебуває 56 хворих на коронавірусну хворобу. З них кисневої підтримки потребують 42 госпіталізованих. Більшість пацієнтів (54) не були вакцинованими від COVID-19, - розповіли в МОЗ.

З огляду на це, міністерство закликало українців вакцинуватися від коронавірусу.

Як повідомлялося, 31 жовтня на Херсонщині запрацював мобільний COVID-госпіталь у місті Каховка.