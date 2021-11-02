На Херсонщині мобільний госпіталь вже заповнений наполовину
Розгорнутий на території лікарні Каховки (Херсонська область) мобільний госпіталь для пацієнтів з COVID-19 вже заповнений наполовину
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За кілька днів роботи в госпіталі розмістили понад пів сотні хворих.
Загалом розгорнутий мобільний госпіталь може прийняти 120 пацієнтів з коронавірусом.
Наразі там перебуває 56 хворих на коронавірусну хворобу. З них кисневої підтримки потребують 42 госпіталізованих. Більшість пацієнтів (54) не були вакцинованими від COVID-19, - розповіли в МОЗ.
З огляду на це, міністерство закликало українців вакцинуватися від коронавірусу.
Як повідомлялося, 31 жовтня на Херсонщині запрацював мобільний COVID-госпіталь у місті Каховка.
Рада планує встановити кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатівВсі новини »
02 листопада 2021, 18:31Рада обмежила доступ до будівлі парламенту та комітетів для невакцинованих
02 листопада 2021, 17:59У МОЗ кажуть, що через вакцинацію від COVID-19 ніхто не помер
02 листопада 2021, 14:19
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині