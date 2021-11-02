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02 листопада 2021, 18:31 14

Рада планує встановити кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

02 листопада 2021, 18:31 14
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Верховна Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

Як передає RegioNews, за ухвалення відповідного законопроєкту у першому читанні проголосували 282 народних депутати.

Законопроєктом передбачено:

встановлення відповідальності за використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років.

встановлення відповідальності за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

встановлення відповідальності за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до трьох років.

COVID-19 covid-сертифікат

 
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