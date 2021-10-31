На Херсонщині запрацював мобільний COVID-госпіталь

Фото: ДСНС

У місті Каховка Херсонської області почав роботу мобільний госпіталь Державної служби з надзвичайних ситуацій для COVID-хворих

Як передає RegioNews, про це повідомили у Херсонській ОДА.

Мобільний госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.

Наразі до шпиталю госпіталізовано 33 людини середнього ступеня тяжкості. Госпіталь забезпечений достатньою кількістю медичного кисню та має 4 апарати ШВЛ", - повідомили в ОДА.

Всього він може прийняти на лікування до 120 хворих на COVID-19. До роботи у госпіталі залучено 4 медичні бригади, а за одну зміну там працюють 5 лікарів - 3 реаніматологи, хірург та дерматолог.

Раніше повідомлялось, що у Херсонській області на території Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих буде розгорнуто мобільний госпіталь Державної служби України з надзвичайних ситуацій.