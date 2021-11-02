Рада обмежила доступ до будівлі парламенту та комітетів для невакцинованих
Верховна Рада обмежила доступ до будинку парламенту та комітетів ВР для невакцинованих
Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 273 народних депутати.
Згідно до документу доступ до парламенту буде здійснюватися за умови надання документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин,
іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.
Також доступ буде можливим за умови негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), що проведено не більш як за 72 години до пред’явлення документа або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що проведено не більш як за 48 годин до пред’явлення документа;
Крім цього вказані особи можуть надаати довідку про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа. Цей термін потенційно можуть скоротити до 3 місяців.
Постанова має набути чинності з 15 листопада.
Водночас не зрозуміло, яким чином постанова буде діяти стосовно депутатів. Вона суперечить закону про статус народного депутата, який гарантує вільний доступ до адміністративних будівель включно з будівлею Верховної Ради та комітетів ВР. Обмеження теоретично можна трактувати як перешкоджання діяльності депутата, за що передбачено кримінальну відповідальність.