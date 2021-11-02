Рада обмежила доступ до будівлі парламенту та комітетів для невакцинованих

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Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 273 народних депутати.

Згідно до документу доступ до парламенту буде здійснюватися за умови надання документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин,

іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Також доступ буде можливим за умови негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), що проведено не більш як за 72 години до пред’явлення документа або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що проведено не більш як за 48 годин до пред’явлення документа;

Крім цього вказані особи можуть надаати довідку про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа. Цей термін потенційно можуть скоротити до 3 місяців.

Постанова має набути чинності з 15 листопада.

Водночас не зрозуміло, яким чином постанова буде діяти стосовно депутатів. Вона суперечить закону про статус народного депутата, який гарантує вільний доступ до адміністративних будівель включно з будівлею Верховної Ради та комітетів ВР. Обмеження теоретично можна трактувати як перешкоджання діяльності депутата, за що передбачено кримінальну відповідальність.