На Херсонщине мобильный госпиталь уже заполнен наполовину

Фото Минздрава

Развернутый на территории больницы Каховки (Херсонская область) мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 уже заполнен наполовину

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За несколько дней работы в госпитале разместили более полусотни больных.

В общем развернутый мобильный госпиталь может принять 120 пациентов с коронавирусом.

Сейчас там находится 56 больных коронавирусной болезнью. Из них в кислородной поддержке нуждаются 42 госпитализированных. Большинство пациентов (54) не были вакцинированы от COVID-19, - рассказали в Минздраве.

Учитывая это, министерство призвало украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщалось, 31 октября на Херсонщине заработал мобильный COVID-госпиталь в городе Каховка.