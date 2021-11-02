На Херсонщине мобильный госпиталь уже заполнен наполовину
Развернутый на территории больницы Каховки (Херсонская область) мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 уже заполнен наполовину
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За несколько дней работы в госпитале разместили более полусотни больных.
В общем развернутый мобильный госпиталь может принять 120 пациентов с коронавирусом.
Сейчас там находится 56 больных коронавирусной болезнью. Из них в кислородной поддержке нуждаются 42 госпитализированных. Большинство пациентов (54) не были вакцинированы от COVID-19, - рассказали в Минздраве.
Учитывая это, министерство призвало украинцев вакцинироваться от коронавируса.
Как сообщалось, 31 октября на Херсонщине заработал мобильный COVID-госпиталь в городе Каховка.
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