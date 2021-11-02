Обинувальний акт щодо Мецгера і ще трьох нападників на журналістів в "Укрексімбанку" скеровано до суду

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До суду скеровано обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, серед яких ексголова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер, яких підозрюють у справі про напад на журналістів “Схем” у приміщенні банку

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт cтосовно чотирьох осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми", — йдеться в повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що 4 жовтня 2021 року журналісти програми "Схеми” здійснювали запис інтерв’ю з головою правління одного із банків у приміщенні установи. Під час запису керівництво банку надало вказівку відібрати у журналістів камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку.

Повідомляється, що колишньому голові правління "Укрексімбанку” Євгену Мецгеру та прессекретарю інкримінують незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користувався у зв’язку із своєю професійною діяльністю, та вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків (ч. ч. 1, 3 ст. 171 КК України).

Двом іншим співробітникам банку — керівнику Департаменту банківської безпеки та начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України).

Як повідомлялося, 5 жовтня знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Згодом Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".

11 жовтня "Укрексімбанк" звільнив з посади очільника Євгена Мецгера.