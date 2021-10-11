Напад на журналістів: "Укрексімбанк" звільнив з посади очільника Євгена Мецгера

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Про це пише RegioNews з посиланням на сайт банку.

"11 жовтня 2021 року, під час проведення позачергового засідання номінаційного комітету наглядової ради АТ "Укрексімбанк" щодо можливих заходів (з урахуванням проведеної роботи Комісії з етики та Стану службової перевірки) була отримана заява від Мецгера Євгена Володимировича від 11 жовтня 2021 року про розірвання строкового трудового договору з власної ініціативи. Номінаційний комітет, відповідно, надав негайну рекомендацію НР припинити його повноваження з 11 жовтня 2021 року на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгером Євгеном Володимировичем. Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги", - зазначаєтсья у повідомленні.

Тимчасовим керівником банку став Сергій Єрмаков.

Нагадаємо, що 11 жовтня Мецгер подав у відставку.

"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку", - зауважив Мецгер

Він зазначив, що написання заяви про відставку є його власною оцінкою того, що сталося в банку.

В цей же день суд відправив його під домашній арешт.

Євген Мецгер не зміг стримати себе і накинувся на журналістів програми "Схеми" через питання про те, чому його банк видав магатомільйонний кредит бізнесмену, який веде бізнес і платить податки в так званій "ДНР". Мецгер дав вказівку схопити оператора "Схем" Олександра Мазуру, відібрати у нього дві камери і видалити весь записаний матеріал.

Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем", а самого очільника фінустанови відсторонено від посади до завершення розслідування.