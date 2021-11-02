У Медведчука закінчився термін домашнього арешту - Офіс генпрокурора

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Граничний строк домашнього арешту народного депутата Віктора Медведчука у кримінальному провадженні щодо замаху на розграбування національних цінностей закінчився

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал Офісу Генерального пркоурора.

У зв’язку з цим Офіс генпрокурора просить суд застосувати щодо Медведчука у цьому кримінальному провадженні особисте зобов’язання

"Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів",- зазначається у повідомленні.

Серед обов’язків, які проситимуть покласти на підозрюваного парламентаря прокурори:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Водночас в ОГП нагадують, що підозрюваний народний депутат наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності.

Нагадаємо, що підозру у фінансуванні терроризму Медведчук отримав на початку жовтня.

За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Зокрема, після того як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.

"Однак Росія хотіла зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність. Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Натомість було організовано постачання вугілля з окупованої території та грошов кошти перераховувалися на фінансування терористів з "ЛНР" та ДНР", - повідомив Баканов.

За словами генпрокурорки Ірини Венедиктової, справа стосується періоду часу між "Луганськом та Дебальцевим".

За інформацією слідства "республікам" було перераховано 200 мільйонів гривень.

Під час брифінгу силовики увімкнули аудіозапис, де людина з голосом схожий на Медведчука веде перемовини про закупівлю вугілля в самопроголошених республіках.

Генпрокурка Ірина Венедіктова зазначила, що "з цими фактами ми готові йти до суду".