У Сумах сталася сутичка між журналістами та представниками "Правого сектору"
Між активістами організації "Правий сектор" та журналістами телеканалу "НАШ" стався конфлікт, внаслідок якого постраждав журналіст та оператор телеканалу
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
У середмісті обласного центру між активістами та журналістами одного з телеканалів сталася сутичка. Найближчим часом усім учасникам конфлікту буде надана правова оцінка", - йдеться у повідомленні.
Водночас на телеканалі додали, що в результаті нападу журналісту телеканалу розбили губу.
"Отримав прямий удар у своє журналістське обличчя, бо я захищав оператора. Ми намагалися побудувати діалог, за лічені хвилини на центральну площу прийшла велика кількість молодиків. Поліції було недостатньо, але вони намагалися, вони намагалися зробити все по-максимуму. Радикалів було близько 100-150, я можу трохи перебільшувати. Поліція діалогу не може нічого зробити", - розповів журналіст телеканалу Максим Герасименко.
За його словами, праворадикали розгромили апаратуру, поліція не змогла цьому завадити.
Нагадаємо, у Сумах правоохоронці розглядають дві основні версії вбивства представника "Правого сектора" Олександра Іваніни - вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків.