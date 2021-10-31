У Сумах сталася сутичка між журналістами та представниками "Правого сектору"

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Між активістами організації "Правий сектор" та журналістами телеканалу "НАШ" стався конфлікт, внаслідок якого постраждав журналіст та оператор телеканалу

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

У середмісті обласного центру між активістами та журналістами одного з телеканалів сталася сутичка. Найближчим часом усім учасникам конфлікту буде надана правова оцінка", - йдеться у повідомленні.

Водночас на телеканалі додали, що в результаті нападу журналісту телеканалу розбили губу.

"Отримав прямий удар у своє журналістське обличчя, бо я захищав оператора. Ми намагалися побудувати діалог, за лічені хвилини на центральну площу прийшла велика кількість молодиків. Поліції було недостатньо, але вони намагалися, вони намагалися зробити все по-максимуму. Радикалів було близько 100-150, я можу трохи перебільшувати. Поліція діалогу не може нічого зробити", - розповів журналіст телеканалу Максим Герасименко.

За його словами, праворадикали розгромили апаратуру, поліція не змогла цьому завадити.

Нагадаємо, у Сумах правоохоронці розглядають дві основні версії вбивства представника "Правого сектора" Олександра Іваніни - вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків.