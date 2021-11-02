Обвинительный акт в отношении Мецгера и еще трех нападавших на журналистов в "Укрэксимбанке" направлено в суд

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В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех человек, среди которых экс-глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, которых подозревают в деле о нападении на журналистов "Схем" в помещении банка

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что 4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы” осуществляли запись интервью с председателем правления одного из банков в помещении учреждения. Во время записи руководство банка дало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку.

Сообщается, что бывшему председателю правления "Укрэксимбанка” Евгению Мецгеру и пресс-секретарю инкриминируют незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, и влияние на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей (ч. ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины).

Двум другим сотрудникам банка - руководителю Департамента банковской безопасности и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений (ч. ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины).

Как сообщалось, 5 октября съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, произошедшем в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Впоследствии Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".

11 октября "Укрэксимбанк" уволил с должности главу Евгения Мецгера.