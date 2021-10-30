10:24  30 жовтня
COVID-29 в Україні: понад 26 тисяч випадків за добу
11:26  29 жовтня
З 1 листопада в Україні з'являться нові дорожні знаки
17:50  30 жовтня
Від початку доби окупанти чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2021, 18:24 447

У Києві провалився асфальт на автомобільній дорозі

30 жовтня 2021, 18:24 447
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook Олега Попенка
Читайте также
на русском языке

У Дніпровському районі Києва провалився асфальт на автомобільній дорозі

Про це повідомив ексголова комітету ЖКГ, благоустрою, екології, та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

На підтвердження своїх слів він опублікував фото, яке було зроблено на проспекті Алішера Навої. На кадрах видно, що асфальт провалився по ширині дорожнього покриття.

За словами Попенка, це не перший випадок, такі ситуації відбуваються регулярно. У 2020 році аналогічний обвал стався на вулиці Антоновича в Голосіївському районі столиці.

Не треба було красти стільки грошей - може і дороги не провалювалися б. Київ радує як завжди, - зазначив Попенко.

Як повідомлялося, вчора у Києві стався масштабний прорив теплотраси: дорогу заливало окропом.

Київ дороги асфальт провал

У КМДА розповіли, коли подорожчає громадський транспорт у столиці
29 жовтня 2021, 19:12
Киян попередили про скасування трьох рейсів міської електрички
29 жовтня 2021, 16:58
Для перегляду футболу на стадіоні в Києві тепер недостатньо лиш квитка: "червона" зона
29 жовтня 2021, 13:19
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua