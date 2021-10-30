У Києві провалився асфальт на автомобільній дорозі

Фото: Facebook Олега Попенка

Про це повідомив ексголова комітету ЖКГ, благоустрою, екології, та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

На підтвердження своїх слів він опублікував фото, яке було зроблено на проспекті Алішера Навої. На кадрах видно, що асфальт провалився по ширині дорожнього покриття.

За словами Попенка, це не перший випадок, такі ситуації відбуваються регулярно. У 2020 році аналогічний обвал стався на вулиці Антоновича в Голосіївському районі столиці.

Не треба було красти стільки грошей - може і дороги не провалювалися б. Київ радує як завжди, - зазначив Попенко.

Як повідомлялося, вчора у Києві стався масштабний прорив теплотраси: дорогу заливало окропом.