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29 жовтня 2021, 13:19 10

Для перегляду футболу на стадіоні в Києві тепер недостатньо лиш квитка: "червона" зона

29 жовтня 2021, 13:19 10
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Фото з відкритих джерел
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Змінилися умови пропуску на стадіон НСК Олімпійський, на якому 2 листопада зіграють "Динамо" і "Барселона", оскільки з наступного тижня почне діяти "червона" зона в Києві

Про це повідомляється на сайті "Динамо", передає RegioNews.

Повідомляється, що у зв'язку з введенням "червоної" зони вболівальники, які придбали квитки на матч Ліги чемпіонів УЄФА між "Динамо" і "Барселоною", повинні мати при собі такі документи:

негативний тест на COVID-19 методом ПЛР або експрес тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до матчу;

підтвердження повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);

документ, що підтверджує одужання від COVID-19.

Також повідомляється, що перевірка проводитиметься перед входом на НСК "Олімпійський". Вимога не поширюється на осіб молодше 18 років.

Крім того, нагадуємо, що під час перебування на території стадіону глядачі зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту, які закривають ніс і рот, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Київ відправили до "червоної" зони з 1 листопада.

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