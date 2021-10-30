В Киеве провалился асфальт на автомобильной дороге

Фото: Facebook Олега Попенко

Об этом сообщил экс-глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии, и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

В подтверждение своих слов он опубликовал фото, которое было сделано на проспекте Алишера Навои. На кадрах видно, что асфальт провалился по ширине дорожного покрытия.

По словам Попенко, это не первый случай, такие ситуации происходят регулярно. В 2020 году аналогичный обвал произошел на улице Антоновича в Голосеевском районе столицы.

Не надо было красть столько денег - может и дороги не проваливались бы. Киев радует как всегда, - отметил Попенко.

Как сообщалось, вчера в Киеве произошел масштабный прорыв теплотрассы: дорогу заливало кипятком.