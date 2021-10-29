Киян попередили про скасування трьох рейсів міської електрички
У Києві в понеділок, 1 листопада, скасують міські електрички на трьох напрямках
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
Як зазначили в столичній організації, 1 листопада скасовуються наступні електрички:
- 7304 (Київ - Волинський - Дарниця);
- 7311/7312 (Дарниця - Дарниця Приміський);
- 7319 (Дарниця - Почайна - Борщагівка).
У Київпастрансі пояснили, що рішення щодо скасування електричок прийнято з технічних причин. В організації пообіцяли повідомити про відновлення руху на цих напрямках додатково.
Нагадаємо, нещодавно у Києві на Центральному залізничному вокзалі електричка переїхала чоловіка, він залишився без ніг.
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