Киян попередили про скасування трьох рейсів міської електрички

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У Києві в понеділок, 1 листопада, скасують міські електрички на трьох напрямках

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.

Як зазначили в столичній організації, 1 листопада скасовуються наступні електрички:

7304 (Київ - Волинський - Дарниця);

7311/7312 (Дарниця - Дарниця Приміський);

7319 (Дарниця - Почайна - Борщагівка).

У Київпастрансі пояснили, що рішення щодо скасування електричок прийнято з технічних причин. В організації пообіцяли повідомити про відновлення руху на цих напрямках додатково.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на Центральному залізничному вокзалі електричка переїхала чоловіка, він залишився без ніг.