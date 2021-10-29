У Києві стався масштабний прорив теплотраси: дорогу заливає окропом

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В столиці на вулиці Семена Скляренка стався масштабний прорив теплотраси, тимчасово без опалення залишилися два житлових будинки. Аварійна бригада розпочала ремонтні роботи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр "Київтеплоенерго".

Пошкоджений трубопровід діаметром 500 мм був введений в експлуатацію в 1974 році. На час проведення робіт теплопостачання призупинене до 2 житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Аварійна бригада локалізувала пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують впродовж доби.

Раніше повідомлялось, що у Голосіївському районі Києва неподалік будівлі районної адміністрації стався прорив трубопроводу, в результаті якого утворився величезний гейзер із гарячої води.