У Києві стався масштабний прорив теплотраси: дорогу заливає окропом
В столиці на вулиці Семена Скляренка стався масштабний прорив теплотраси, тимчасово без опалення залишилися два житлових будинки. Аварійна бригада розпочала ремонтні роботи
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр "Київтеплоенерго".
Пошкоджений трубопровід діаметром 500 мм був введений в експлуатацію в 1974 році. На час проведення робіт теплопостачання призупинене до 2 житлових будинків", - йдеться у повідомленні.
Аварійна бригада локалізувала пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують впродовж доби.
Раніше повідомлялось, що у Голосіївському районі Києва неподалік будівлі районної адміністрації стався прорив трубопроводу, в результаті якого утворився величезний гейзер із гарячої води.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою