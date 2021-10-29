У КМДА розповіли, коли подорожчає громадський транспорт у столиці

з відкритих джерел

У Київській міській державній адміністрації зазначають, що вартість проїзду у громадському транспорті зросте у січні чи лютому 2022 року

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар сайту Сьогодні заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Він підтвердив, що процес перегляду тарифів вже розпочався

"Враховуючи, що тарифи на проїзд змінювалися у бік збільшення далекого 2018 року – це питання вимагає перегляду. За цей час значно подорожчали енергоносії, рівень зарплат, вартість пального. Сьогоднішній тариф у 8 гривень уже не відповідає економічно обґрунтованим показникам. Процес вивчення запитів транспортників продовжується. Ми вивчаємо їхні пропозиції. Наступного тижня ми озвучимо цифри того, як змінюватиметься вартість проїзду в міському транспорті, але це не має жодного відношення до обмежень на транспорті, які вводяться з 1 листопада в Києві", – зауважив Поворозник

Нагадаємо, що 20 жовтня КМДА анонсувало підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті.

"Це – непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників", – розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник. Пізніше він додав, що вартість проїзду буде меншою ніж 20 гривень