У столиці мітингували за звільнення політичних бранців Кремля

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На Майдані Незалежності у Києві відбулася акція "Свободу політв’язням Кремля", у якій взяли участь члени Меджлісу кримськотатарського народу, представники правозахисних організацій та громадські діячі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Співорганізаторами виступили ДП "Кримський дім", Меджліс кримськотатарського народу та Платформа звільнення політв'язнів та Prisoners Voice.

Учасники акції протестували проти свавільних затримань, що відбуваються на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема — через затримання 3-4 вересня братів Асана та Азіза Ахтемових, а також члена Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, який примусово перебуває у психлікарні. Всіх їх звинувачують у нібито організації та здійсненні диверсії.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що лише за вересень-жовтень 2021 року в окупованому Криму відбулося близько десятка обшуків.

Було затримано і через судилища в адміністративному порядку покарано більше 100 співвітчизників, які виходили з акціями протесту до будівель російського ФСБ в окупованому Криму або виходили на площі біля судів, щоб підтримати тих співвітчизників, яких незаконно судять, — зазначив політик.

За його словами, понад 100 людей захопили окупанти, відвезли у відділення окупаційної поліції: "Протоколи, судилища і грошові штрафи... Окупанти намагаються максимально розчавити корінний кримськотатарський народ, етнічних українців тимчасово окупованого Криму, аби ніхто не осмілився сказати слово на захист тих, кого репресують, щоб ніхто взагалі не виходив на підтримку когось".

У кримських татар є дві якості, про які знають всі, бо вони проявляються завжди: це гідність — в надскладних умовах вони не схиляють голови, як би до них не застосовувалися тортури, катування. І друге — це підтримка один одного. У кримських татар соромно не виходити на підтримку іншого. Оці дві якості російські окупанти намагаються кримських татар позбавити, — зазначив Чубаров.

Також він додав, що окупанти застосовують до захоплених осіб фізичні та психологічні тортури.

Російські окупанти тепер звинувачують Нарімана Джеляла, Асана Ахтемова, Азіза Ахтемова у нібито здійсненні ними диверсії у складі організованої групи. За їхніми законами це до 20 років позбавлення волі, - додав Чубаров.

Чубаров додав, що в російському утриманні в окупованому Криму та Росії перебувають вже понад 130 людей, а без батьків залишаються 197 малолітніх дітей.

Як повідомлялося, пункт пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом закривають.

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